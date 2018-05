Canada, bomba in un ristorante: 15 feriti, attentatori in fuga

esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino Toronto, in Canada. A renderlo noto è stata la polizia, spiegando che due persone sospette sono entrate all'interno del locale, il Bombay Bhel, ed hanno fatto scoppiare l'ordigno esplosivo improvvisato (IED). I due sospettati si sarebbero dati alla fuga poco prima della detonazione e sono attualmente ricercati.



«Diversi feriti» sono stati ricoverati in ospedale, mentre tre persone che versano in condizioni critiche sono state portate in un centro specializzato di Toronto. I due sospetti sono fuggiti dal luogo dell'attacco immediatamente dopo l'esplosione e la polizia ha lanciato un appello al pubblico per chiedere aiuto nell'identificazione dei due attentatori, si legge sul sito della Bbc

Mississauga Explosions:

- Two men detonate an explosive device in an Indian restaurant in Mississauga, Canada

- At least 3 people critically wounded, 15 wounded in total

- Both suspects are on the loose and a major manhunt is underwaypic.twitter.com/QoP7T492is — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 25 maggio 2018

La polizia, allo scopo di individuare i responsabili e consentire dei soccorsi tempestivi ai feriti, ha chiuso tutte le vie d'accesso alla zona del ristorante. Il portale locale Cp24 ha diffuso unadei due attentatori. Il primo è un ragazzo sulla ventina, alto circa 1,80 m, di corporatura robusta e pelle chiara; le telecamere hanno consentito di accertare che, in quel momento, indossava blue-jeans scuri, un passamontagna e un cappello da baseball grigio, oltre ad una felpa scura con la zip e il cappuccio che copriva ulteriormente il capo.L'altro sospettato, invece, è leggermente più basso e magro, indossava dei jeans più chiari e, come il suo complice, aveva il volto coperto e indossava un cappello e una felpa con cappuccio in modo da non farsi riconoscere. La caccia agli attentatori prosegue.