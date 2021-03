Canada, attacco a coltellate in biblioteca: un morto e cinque feriti. Fermato l'aggressore

Momenti di grande paura a Vancouver, in Canada, dove un uomo ha accoltellato diverse persone all'ingresso di una biblioteca pubblica. Il bilancio, ancora momentaneo, parla di un morto e cinque feriti, tra cui un bambino.

Leggi anche > Attentato suicida davanti a una chiesa cattolica in Indonesia. «Due kamikaze in moto, alemeno 14 feriti»

L'attacco sarebbe stato effettuato da un uomo isolato che è stato poi arrestato e le motivazioni del gesto sono ancora sconosciute, secondo la polizia. Tutto è successo nel primo pomeriggio all'interno e subito fuori dalla biblioteca. Un testimone ha detto di aver visto il sospetto venir evacuato in ambulanza, dopo che la polizia gli avrebbe sparato con proiettili di gomma. Un'altra testimone ha detto che secondo lei non sembrava esserci alcun collegamento tra le vittime e l'aggressore, che colpiva «a caso» tra le persone. Indaga sul fatto la Polizia reale canadese a cavallo.

Here's the video of the alleged suspect being taken down by the RCMP pic.twitter.com/kqvPYbHvRF