Campionessa di pattinaggio accusa il suo partner suicida: «Mi ha violentata, chi è innocente non si uccide»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:07

«Chi è innocente non si impicca». Sono queste le dure parole dell'atleta, campionessa americana di pattinaggio che punta il dito contro il suoaccusandolo d, suo partner, si è suicidato il 18 gennaio scorso proprio dopo essersi vista ufficializzata la sospensione dal Centro americano per lo Sport Sicuro (US Center for SafeSport) a causa delle accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti.L'uomo era stato accusato da diverse atlete e dopo mesi di silenzio la sua compagna più nota conferma la sua condotta poco corretta e lo fa con diversi post su Facebook in cui lo cita esplicitamente: «Pensate alle vittime quando sostenete che cosa ha fatto ad almeno 10 ragazze». La 29enne è stata in coppia con Coughlin dal 2004 al 2007, quando era un'adolescente e quando è stata costretta a subire le violenze sessuali. In quegli anni hanno vinto diverse medaglie, ma per lei non è stato un periodo felice.Dopo anni di silenzi lei e altre atlete hanno trovato il coraggio di denunciare, gettando il nome dell'atleta nello scandalo. Secondo il legale delle ragazze John Coughlin ha usato la sua posizione di fiducia e potere e prominenza nel pattinaggio artistico per abusare sessualmente molti minori.