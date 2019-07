Il campeggio estivo diventa un inferno: tende a fuoco, morti tre bambine e un bambino

Tragedia in un: un incendio ha infatti distrutto il luogo e ci sono. Il dramma è avvenuto in Russia, nella regione di Khabavorsk, nell'estremo oriente del Paese: La portavoce del governatore di Khabarovsk ha fatto sapere che due delle tre bambine sono morte in ospedale, riferiscono le agenzie russe.A causare l’incendio potrebbe essere stato una stufa malfunzionante: il fuoco ha distrutto le tende del campo, che ospitava 189 bambini e ragazzini tra i 7 e i 15 anni. In ospedale sono finiti altri sei bambini e cinque adulti: le autorità russe hanno dichiarato di aver aperto un’inchiesta per omicidio colposo e violazione degli standard di sicurezza. I responsabili del campeggio sono stati arrestati.