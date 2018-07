Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stava facendo unincon gli amici per festeggiare la fine della scuola, quando il caldo della sabbia le ha. Jessica Scott a 17 anni si è ritrovata con delle gravissime ferite ai piedi, in cui la pelle sembra essersi sciolta, a causa dell'alta temperatura della sabbia.«Sono andata a prendere la mia borsa e improvvisamente sono crollata a terra», ha spiegato la ragazza a Metro , «Per un momento non sono riuscita a capire cosa fosse successo. Sentivo i miei piedi come se stessero bruciando e urlavo in agonia». La ragazza, che è stata aiutata da un suo amico che le ha fatto mettere i piedi in acqua, aveva messo i piedi dove era stato prima poggiato il barbecue. Non avrebbe mai pensato che la sabbia potesse raggiungere una temperatura tanto elevata, di fatto l'effetto è stato lo stesso di quello di calpestare carboni ardenti.La ragazza, appassionata di atletica, dovrà restare ferma per tre mesi. Anche se si riprenderà dalle gravi ferite sotto il piede, dovrà avere pazienza viste le gravissime ustioni.