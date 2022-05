Camionista cosparge di benzina un bambino di un anno e tenta di dargli fuoco

Ha cosparso un bambino di un anno con del liquido infiammabile e ha tentato di dargli fuoco. Un camionista 28enne della Florida è stato arrestato dopo essere stato scoperto insieme ad un’altra persona in una stazione di servizio a Tyre, nello stato di New York. L’intervento è scattato da una segnalazione per incendio in un minimarket. All’arrivo la polizia di Seneca, riporta People, ha individuato due uomini sospettati di appiccare gli incendi. Dopo ulteriori indagini, gli agenti hanno scoperto che i due erano insieme a un bimbo di 1 anno inzuppato di liquido infiammabile che è stato portato d'urgenza al Geneva General Hospital. «Si presume che i due sospetti abbiano versato un liquido infiammabile sul bambino di 1 anno e abbiano tentato di dargli fuoco all'interno dell'edificio», ha detto la polizia aggiungendo che «fortunatamente, non ci sono riusciti».

Un secondo bambino, di 4 anni, è stato individuato, ferito e abbandonato, nel rimorchio di un tir. Gli agenti hanno forzato l'ingresso nella cabina e hanno portato il bambino al Geneva General Hospital. Il piccolo è stato poi trasferito in aereo allo Strong Memorial Hospital da LifeNet per ferite alla testa. Entrambi i bambini sono sotto la custodia dei servizi sociali della contea di Seneca. Al momento la polizia ipotizza che i bambini siano imparentati, ma per ora non ci sono conferme. «Le indagini su quanto accaduto al bambino di 4 anni sono ancora in corso» ha detto la polizia durante la conferenza stampa. Il camionista 28enne è stato accusato di tentato omicidio aggravato, tentato omicidio di secondo grado, incendio doloso e tentato incendio doloso di secondo grado, più due capi di imputazione per aver messo in pericolo la salute di un bambino. Il secondo sospettato dovrebbe essere accusato nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 23:23

