Un uomo di 40 anni è accusato di aver fatto schiantare il suo furgone ad alta velocità nell'edificio del terminal principale dell'aeroporto provocando un danno pari a almeno 250mila dollari.

L'incidente si è verificato lo scorso giovedì allo scalo internazionale di Sarasota-Bradenton, in Florida.



​Juan Monsivis, questo il nome dell'uomo alla guida, stava guidando "ad alta velocità" - ha detto il presidente dell'aeroporto Fredrick Piccolo alla CNN - quando ha fatto irruzione nell'edificio, schiantandosi contro i banconi e danneggiando nastri trasportatori, finestre, porte e pareti nell'area di ritiro bagagli. ​Prima dell'incidente, l'uomo era stato visto guidare imprudentemente sulla US Route 41, secondo la Florida Highway Patrol.

Monsivis ha riportato gravi lesioni durante l'incidente ed è in cura presso il Sarasota Memorial Hospital. I due impiegati che si trovavano dietro il banco del noleggio auto non sono rimasti feriti.



Monsivis ha rotto il recinto perimetrale dell'aeroporto intorno alle 3 del mattino del 19 dicembre, prima di colpire l'edificio del terminal. La causa dell'incidente è attualmente allo studio, ma non si ritiene che sia correlata all'alcol.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 12:34

