Il camion perde il carico, è strage di birre: migliaia di bottiglie distrutte, strada impraticabile VIDEO

Una scena straziante e desolante per tutti gli amanti della birra. Un camion, che trasportava migliaia di birre in bottiglia, ha perso il proprio carico all'altezza di una rotonda: diverse centinaia di casse sono volate via, finendo tra la carreggiata, un marciapiede ed un'altra strada adiacente.

Il camion perde il carico, migliaia di bottiglie di birra distrutte

L'incidente, che non ha avuto conseguenze su altri veicoli né per il conducente del camion, è avvenuto due giorni fa a Valdepeñas (Ciudad Real), in Spagna. Il mezzo trasportava centinaia di casse contenenti bottiglie di birra Mahou, una nota azienda di Madrid. Come riporta ValdepenasDigital.com, con tutta probabilità il carico non era stato fissato bene all'interno del camion e, al momento di percorrere la rotatoria con la lettera Ñ (omaggio alla lettera dell'alfabeto e alla Costituzione spagnola), le casse sono finite in strada.

Le immagini, per tutti gli amanti della birra, sono strazianti. Ma lo dovrebbero essere per tutti, pensando quante materie prime siano servite per produrre quell'ingente quantitativo di birra, totalmente irrecuperabile.

Un camión pierde la carga de cerveza @mahou_es en la carretera



📹 Valdepeñas, Ciudad Real pic.twitter.com/dUWytPO9n0 — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 12, 2022

L'incidente ha avuto però un certo impatto sul traffico: la strada è stata chiusa per qualche ora, per consentire la rimozione del vetro e la pulizia di quel tratto. Sul posto diversi uomini e mezzi per ripristinare la circolazione e la sicurezza stradale.

La imagen más dura que vais a ver este finde... Cuánto dolor en una misma foto 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Cz5Nuuqql6 — El Cura de Valdepeñas ᶠᵃᵏᵉ (@CuraValdepenas) August 12, 2022

Ironia della sorte, l'incidente che ha visto perdere irrimediabilmente tutta quella birra è avvenuto proprio all'ingresso dell'Avenida del Vino, che dallo svincolo dell'autostrada del Sur porta al centro di Valdepeñas. Non tutti gli utenti sui social, però, sembrano disperarsi. «È birra Mahou, non è questa gran perdita» - si legge in alcuni commenti - «Le casse sono blu, quindi forse era quella analcolica. Meglio così...».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA