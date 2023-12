Vive in un camion, fa la doccia e lava i capelli all'aperto anche con -5 gradi: la scelta di una 30enne contro il carovita

di Hylia Rossi

Il costo della vita si fa sempre più alto, molti finiscono lo stipendio per pagare le bollette, altri non riescono a permettersi neppure la luce, il gas e l'acqua. Ci sono vari approcci al problema e mentre in tanti si lamentano e combattono affinché il governo si mobiliti, c'è chi è stufo persino di aspettare e preferisce tornare nella natura, dove si può vivere con meno spese... e meno comfort.

È il caso di Kai, una donna di poco più di trent'anni proveniente dalla British Columbia che ha deciso di sistemare un camion e renderlo la sua casa per poter vivere tranquillamente negli immensi boschi canadesi. A quanto pare, è talmente attrezzata da riuscire anche a lavare i lunghi capelli, all'aperto, con temperature che arrivano fino a -5.

La doccia in inverno: come fa?

Kai pubblica molti video, sul suo canale TikTok, in cui mostra la sua casa così curiosa e il modo in cui vive e porta avanti le varie attività quotidiane.

Innanzitutto, è necessario tagliare della legna, alla vecchia maniera: accetta e un ceppo da usare come appoggio. Poi, Kai accende il fuoco all'interno della sua casa-camion, in modo da non morire di freddo una volta finita la doccia: «Non voglio stare fuori con i capelli bagnati. Ho provato a fare in modo che la fiamma prenda per bene prima di entrare in doccia perché so di non volerlo fare dopo...».

All'esterno, pronta per procedere con la doccia, si accorge che il tubo è congelato e quindi il passo successivo è quello di lasciare il tubo sotto l'acqua calda del lavandino per rimediare. Una volta riuscita, inizia la vera e propria doccia, lasciando addosso soltanto il bikini. L'acqua utilizzata proviene dal pozzo e, secondo quanto di chiara, è bollente grazie al fatto che passa per una stufa a propano.

Poi, la donna rientra in "casa" e dichiara: «Praticamente è come fare il bagno in una jacuzzi quando fuori nevica». Nei commenti, la maggior parte degli utenti è senza parole: Non mi lamenterò mai più di dovermi lavare i capelli», «I miei capelli rimarrebbero sporchi per tutto l'inverno».

