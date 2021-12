Camilla e i regali di Natale, ecco cosa ha comprato la duchessa ai suoi nipoti

Camilla, la duchessa di Cornovaglia, ha ben cinque nipoti e per Natale si è sbizzarrita con i regali. La moglie del principe Carlo ha rivelato cosa ha donato ai suoi nipoti per le festività quest'anno. In un'intervista per il programma Today di BBC Radio 4, Camilla, ha raccontato di aver acquistato tanti libri.

«Ho una nipote a cui piace molto Philip Pullman, a uno ho preso Dracula e all'altro Il Signore degli Anelli...», le parole riportate dall'Independent. Camilla, tuttavia, è anche la matrigna dei figli del principe William e del principe Harry ed è come una nonna per il principe George, la principessa Charlotte, il principe Louis, Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet Mountbatten Windsor.

Per lei i bambini devono leggere così come ha fatto lei da piccola: «A quei tempi non pensavo a molto altro a parte cavalli e pony, quindi penso che Black Beauty sia stato il primo libro che mi è rimasto in mente».

