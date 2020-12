Bus si scontra con un camion e finisce nella scarpata: 38 morti e almeno 20 feriti

È di 38 morti e una ventina di feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolti un camion e due bus lungo l'autostrada Yaounde-Foumban in Camerun, nell'Africa centrale. Secondo il capo della polizia, Poly Ebou, un camion si è scontrato con un autobus nel tentativo di sorpassarlo, facendolo precipitare in un fiume. Pochi minuti dopo, un altro autobus è finito in acqua nel tentativo di evitare la folla che si era radunata sul luogo dell'incidente. I feriti sono stati portati in ospedale nella capitale Yaounde.

Selon les premières informations qui parviennent à la rédaction de CamerounWeb, au moins vingt personnes ont trouvé la mort tôt ce matin dans un accident vers Makennene. Le bus (70 places) de l'agence Avenir du Noun a fini sa course dans un... Lire ... https://t.co/LM6RDdI450 — CamerounWeb (@CamerounWeb) December 27, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 15:42

