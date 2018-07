Denuncia molestie in un video, 24enne arrestata in Egitto: «Ha infamato il paese»

Un'avance troppo spinta e un cliente del locale, a Savannah, insi è ritrovato sul pavimento. La cameriera che aveva palpeggiato, la 21enne, ha reagito alle molestie scagliandolo a terra. Ilha fatto il giro del web.«Ho il diritto di vestirmi come voglio e difendermi, - ha detto la ragazza che ha allontanato l'uomo che le aveva toccato il fondoschiena mentre lavorava nel ristorante - tutte le donne devono avere il diritto di vestirsi liberamente e soprattutto quello di difendersi».Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato la scena dal momento in cui l'aggressore si è avvicinato per toccarla. Emelia, che era in shorts, non ha esitato, lo ha afferrato e spinto contro il muro, mentre gli urlava contro.Il messaggio che vuole lanciare a tutte le donne è quello di reagire alleseguendo il suo esempio. «Ciò che voglio è che le donne sappiano che è giusto difendersi da sole. Hai tutto il diritto di indossare quello che vuoi e sicuramente hai tutto il diritto di difenderti».In molti casi sembra che l'abbigliamento sia come un "lasciapassare" per gesti equivoci e a sfondo sessuale.La storia sta facendo il giro del web perché la reazione e l'appello della 21enne è apparsa per l'opinione pubblica esemplare e lodevole. Molto spesso le cameriere lasciano correre perché episodi simili accadono sul luogo di servizio e durante l'orario di lavoro.