Cameriera riceve mancia di quasi 1000 euro il giorno di Natale. «Un aiuto per chi lavora durante le feste»

A Natale si è tutti più buoni, o almeno si cerca di esserlo e di fare del bene anche per gli altri. Callie Blue fa la cameriera in un locale di Sun Prairie nel Wisconsin e ciò che le è successo la mattina del 25 dicembre l'ha lasciata senza parole.

La storia

La storia raccontata dalla CBS ha commosso l'America. Callie Blue, come moltissime altre persone, il giorno di Natale ha lavorato come cameriera al Gus's Diner.

In mattinata Michael Johnson, direttore di un altro locale vicino, si è recato al Gus's per fare colazione e dopo avere consumato il pasto ha lasciato una cospicua mancia a Callie: sopra i 17 dollari del totale, ve ne erano altri 1.000.

Il benefattore

Callie non riusciva a credere ai propri occhi e quando Johnson le ha augurato un buon Natale, lei si è commossa.

L'uomo quando era bambino non ha mai avuto la possibilità di trascorrere un bel 25 dicembre perché in casa le possibilità economiche non lo permettevano. Per questo motivo ora, ha deciso di aiutare chi quel giorno lavora.

