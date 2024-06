Cameriera filma il cliente al ristorante insieme alla sua accompagnatrice gonfiabile: «Rischio il lavoro, ma questo dovete vederlo...»

di Redazione Web

Lavorare in un ristorante, specialmente in zone turistiche e particolarmente trafficate, dà la possibilità di entrare in contatto con tanti diversi tipi di persone, il che può rivelarsi sia positivo che negativo, ma senza dubbio... arricchisce. Non è un caso che chi ha un impiego a contatto con il pubblico sia sempre pieno di aneddoti da raccontare riguardo questo o quel cliente. L'ennesima prova è arrivata da Tara, una cameriera in un locale di Charlotte, nella Carolina del Nord (Stati Uniti).

Infatti, durante il suo turno ha avvistato un ospite con un'accompagnatrice un po' particolare, e non si è lasciata sfuggire l'occasione di riprendere la scena e condividere l'esperienza con tutti attraverso i social. Solo più tardi è arrivata una spiegazione per lo strano gesto.

Un tavolo per due?

Nella clip pubblicata sul suo account TikTok la cameriera si inquadra e chiarisce: «Okay, allora, non dovrei fare video per i social mentre sono al lavoro, ma questa situazione lo richiede.

Diversi utenti hanno ringraziato Tara per aver rischiato il proprio lavoro e aver permesso loro di fare una risata, e qualcuno aggiunge: «Le ha ordinato anche un drink? L'ha presa davvero seriamente». Poi, più di una persona suggerisce una spiegazione allo strano comportamento: «Si capisce subito che il tipo ha perso una scommessa».

In effetti, in una successiva intervista a una radio locale, Charlotte's HITS 96.1, Tara racconta: «Ho alzato lo sguardo e ho visto un gentiluomo... che provava a far sedere lei al tavolo, il che è stato imbarazzante a dir poco, perché come è possibile vedere, lei non può sedersi. E poi lui ha ordinato da mangiare e delle bevande per entrambi, e... si sarà divertito, suppongo». Infine, la conferma: l'uomo aveva perso una scommessa sportiva.

Purtroppo, il successo del video su TikTok ha fatto avverare i suoi timori: Tara ha perso il lavoro. Eppure, ha deciso di prenderla con filosofia: «Ma sì, alla fine non sarei rimasta ancora a lungo, quindi alla fine è stato il modo migliore per andarsene».

