Clima, la Nuova Zelanda tasserà i rutti di mucche e pecore. «Così riduciamo il metano»

Nuovo piano per ridurre le emissioni di metano: tassare i rutti di pecore e bovini. E' l'iniziativa della Nuova Zelanda che, con cinque milioni di abitanti, 10 milioni di bovini e 26 milioni di pecore, potrebbe raggiungere il traguardo di ridurre le emissioni totali di gas serra, la metà delle quali proviene dall’agricoltura, principalmente metano.

Come riporta la BBC, la premier Jacinda Ardern ha descritto il progetto dicendo: «Non c'è dubbio che dobbiamo ridurre la quantità di metano che stiamo immettendo nell'atmosfera e un efficace sistema di tariffazione delle emissioni per l'agricoltura giocherà un ruolo fondamentale nel modo in cui raggiungeremo questo obiettivo».

Gli agricoltori dovranno pagare le tasse sui rutti degli animali a partire dal 2025. Il progetto include anche incentivi per gli agricoltori che riducono le emissioni attraverso additivi per mangimi, mentre piantare alberi nelle fattorie potrebbe essere utilizzato per compensare le emissioni.

Andrew Hoggard, allevatore di latte e presidente nazionale dei Federated Farmers of New Zealand, ha detto alla BBC di aver ampiamente approvato le proposte. «Abbiamo lavorato con il governo e altre organizzazioni per anni per ottenere un approccio che non interrompesse l'agricoltura in Nuova Zelanda, quindi abbiamo firmato molte cose di cui siamo contenti».

Il denaro raccolto dal programma sarà investito in ricerca, sviluppo e servizi di consulenza per gli agricoltori, ha affermato il ministero dell'ambiente del paese. Il mese scorso, il ministro delle finanze della Nuova Zelanda ha impegnato 2,9 miliardi di dollari neozelandesi (1,5 miliardi di sterline; 1,9 miliardi di dollari) per iniziative per affrontare il cambiamento climatico, che sarebbero stati finanziati da un sistema di scambio di quote di emissioni che tassava gli inquinatori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 22:48

