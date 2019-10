California, anche LeBron James tra gli evacuati: «Questi incendi non sono uno scherzo»

Incendi in California, la coppia di sposi posa per le foto di nozze con la mascherina

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

My best wishes as well to the first responders⛑ right now doing what they do best! 🙏🏾💪🏾 — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

Gliche stanno devastando lada diverse settimane, e che si stanno estendendo dal Nord fino alla città di, hanno costretto le autorità all'in tutto lo stato. Le forti raffiche di vento alimentano le fiamme, che hanno raggiunto il livello massimo di allarme (rosso estremo) in tutta la Contea di Los Angeles, dove diversi eventi sono stati annullati e anche molti vip sono stati costretti a lasciare immediatamente le loro abitazioni. Tra questi c'è ancheLa leggenda della Nba, ora ai Lakers, nello scorso week-end è stato costretto ad uscire immediatamente dalla casa dove vive con la famiglia. Su Twitter,ha raccontato l'esperienza vissuta. «Questi incendi a Los Angeles non sono uno scherzo. Abbiamo dovuto lasciare subito la casa e sto girando con la mia famiglia alla ricerca di una stanza», racconta il cestista, che poi aggiorna i follower spiegando di essere riuscito nell'impresa dopo oltre un'ora.Un'esperienza, quella degli, che ha davvero scosso. «Prego per tutte le famiglie nella zona che potrebbe essere colpita da questi incendi. Per favore, mettetevi al sicuro al più presto» - si legge ancora tra i tweet di LeBron dopo la disavventura vissuta - «I miei migliori auguri ai primi vigili del fuoco e volontari intervenuti, che proprio adesso stanno facendo del loro meglio».I drammatici incendi hanno anche costretto alla cancellazione della prima del film. Lo ha annunciato la Paramount Pictures, la casa produttrice assieme alla Skydance del film che avrebbe riunito sullo schermo per la prima volta dal 1991 Linda Hamilton e. La prima era prevista a Hollywood, ma a causa della vicinanza dei roghi alla città di Los Angeles è stata cancellata. Tra l'altro anche Schwarzenegger, ex governatore della, è stato tra i residenti costretti ad evacuare. «Se vi trovate in una zona da evacuare - ha scritto su Twitter - non perdete tempo, andate via. In questo momento sono grato ai migliori vigili del fuoco del mondo, i veri eroi che si caricano del pericolo per proteggere i californiani».