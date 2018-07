Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Costretti ada causa di un grosso incendio che minaccia gli studi. Allison Woods e Tamara Damante stavano dando ingli aggiornamenti sugli iche stanno distruggendo la California quando hanno annunciato di dover interrompere il programma per poter evacuare visto che le fiamme si stavano avvicinando allo studio.Le presentatrici di KRCR-TV hanno mostrato diversi filmati in cui decine di abitazioni venivano distrutte nella città di Redding: «Siamo stati qui dal vivo e proprio ora veniamo evacuati, lasceremo lo studio perché ora è pericoloso essere qui». La Damante, come riporta l 'Independent, ha invitato tutti i telespettatori a mantenere la calma e a seguire il piano di evacuazione e le indicazioni delle autorità.Intanto gli incendi continuano a distruggere le città anche a causa dei forti venti.