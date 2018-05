Dieci fratellini torturati e costretti a vivere tra gli escrementi: arrestati i genitori

Orrore in California, dove dieci bambini, tra i 4 e i 12 anni, sono stati torturati e abusati nella loro casa per anni. Il padre, Jonathan Allen, di 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di tortura e pedofilia, mentre la madre, Ina Rogers, 30 anni, è accusata di negligenza infantile ed è ora libera su cauzione.



Entrambi negano con forza di aver abusato dei figli, dopo che la polizia ha dichiarato di averli salvati da una vita di sofferenze. Tutto è iniziato sei settimane fa, quando la donna ha chiamato la polizia per denunciare la scomparsa del figlio 12enne, poi ritrovato poco distante da casa mentre dormiva sotto un cespuglio. Gli agenti, però, nella casa della coppia hanno scoperto gli altri 9 fratellini del 12enne vivevano in condizioni orribili. Il capo della polizia di Fairfield, Greg Hurlbut, ha parlato di «condizioni di vita non salubri, con immondizia e cibo avariato sul pavimento, escrementi di animali e umani».



Un'indagine successiva ha rivelato «una lunga storia di gravi abusi fisici ed emotivi sui bambini», con denunce di abuso che risalgono al 2014. «I piccoli - ha detto Hurlbut - hanno descritto episodi di abusi intenzionali che hanno provocato loro ferite da arma da taglio, ustioni e lividi». La madre, però, si difende: «Mio marito è una persona fantastica, nonostante tutti lo giudichino male per via dei tanti tatuaggi che ha. E io sono una madre straordinaria. Non permetterò che questo ci distrugga e non smetterò di combattere».

