Organizza manifestazioni no mask e no vax e contrae il Covid: ora è in terapia intensiva. La moglie: «Aiutateci»

Convinto antimask è in rianimazione a causa del Covid. Caleb Wallace, promotore del ′′Freedom Rally Texas Antimask", padre di tre figlie e in attesa di un quarto bambino, è in gravi condizioni in ospedale, attaccato a un respiratore, dopo aver contratto il coronavirus.

Leggi anche > Covid, la Cina contro Washington sull'origine del virus: «Il rapporto Usa è una manipolazione politica»

I suoi polmoni sono rigidi a causa della fibrosi e per ora i medici non si pronunciano. A parlare della sua condizione è la moglie che spiega che si trova in grave pericolo di vita. Quando sono comparsi i primi sintomi Caleb si sarebbe rifiutato di fare il tampone e non ha voluto consultare un medico, ma dopo qualche giorno le sue condizioni si sono aggravate. A nulla è servita la terapia che si è autoprescritta a base di Vitamina C, zinco, aspirina e ivermectina, un farmaco antiparassitario descritto su alcuni media come un buon trattamento contro il Covid-19.

La moglie, contraria al negazionismo del marito, ha aperto una raccolta fondi online chiedendo aiuto per le spese mediche e ha pubblicamente chiesto scusa per l'operato dell'uomo. Caleb ha organizzato diverse marce no mask accusando il governo americano di voler imporre una dittatura, si è detto contrario ai vaccini, fino a quando non è stato contagiato dal Covid e oggi lotta per la vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA