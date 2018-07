Postina uccisa dal caldo torrido: morta mentre consegnava le lettere col furgone

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

mentre lavorava. Una postina è stata trovata priva di vita nelche usava per consegnare la posta, probabilmente ad ucciderla sarebbe stato unviste le elevate temprature degli ultimi giorni.«C'erano oltre quaranta gradi fuori ma a lei non importava che fosse uno dei giorni più caldi dell'anno, amava quello che faceva perché amava la gente», queste sono state le parole della sorella di Peggy Frank come riporta il New York Post . La donna lavorava nella zona di Woodland Hills, sobborgo di Los Angeles, dove in questi giorni le temperature hanno superato i 40 gradi: «Non penso che si rendesse conto di che tipo di lavoro facesse…. non è un lavoro facile», ha poi concluso la sorella.La 63enne quel giorno era uscita come sempre faceva da 28 anni, incurante del caldo, intorno alle 3 del pomeriggio ha avvertito un malore che le è stato fatale. La famiglia oggi chiede che casi come quello di Peggy non si ripetano più e che i postini vengano messi in condizione di lavorare in sicurezza.