Caldo record a Londra in un mese invernale. E gli inglesi reagiscono così

Uncosì non si era mai visto ainfatti, ha goduto anticipatamente della primavera. In questi giorni i tabloid parlano di una temperatura di 21 gradi, un record nel Paese anglosassone. Da domani, però le condizioni meteorologiche cambieranno, come riporta il sito Londraitalia.com.



Il Regno Unito sperimenta il caldo d’inverno: 21 gradi a Londra Londra ha sperimentato così il caldo d'inverno. Secondo gli esperti del Met Office, l’ufficio metereologico governativo, la colonnina di mercurio lunedì è salita fino ai 20,6 gradi centigradi e martedì a 21, mentre da domani si assesterà intorno ai 17.I londinesi hanno gradito riversandosi nei parchi e sdraiandosi al sole, ma giovedì un acquazzone riporterà la situazione alla normalità. Il fine settimana si preannuncia piovoso come da "tradizione". Ombrello sempre a portata di mano, dunque, anche se il caldo può arrivare inaspettatamente.