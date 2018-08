Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre fratelli decidono di fare una nuotata mattutina, si vedono di buon'ora, ma quello che trovano sulla spiaggia li lascia a bocca aperta. Si tratta di undi circa 4,2 metri di lunghezza. Un vero e proprioa pochi passi da loro. Ovviamente i ragazzi danno subito l'allarme, ma prima che i ricercatori portino via l'animale, scattano qualche foto che fa subito il giro del web.Accade in Nuova Zelanda. Come riporta il sito Metro.co.uk , Daniel Aplin, uno dei tre "sub scopritori", racconta: «È stato mio fratello a facelo notare. Ha chiesto cosa ci fosse in lontananza e siamo andati a vedere».Le foto scattate dai tre fratelli sono finite sulla pagina Facebook dell' Ocean Hunter Spearfishing and Freediving Specialists e hanno fatto il giro del web. Il Dipartimento di Conservazione della Nuova Zelanda ha confermato che la creatura era un calamaro gigante: «Il più grande cefalopode conosciuto al mondo e, probabilmente,».La lunghezza dei calamari giganti possono variare dai 3 ai 9 metri. Ma gli scienziati ipotizzano che ci sia anche una specie denominata «», che può raggiungere i 14 metri.