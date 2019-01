Emigrante 18enne raggiunge la zia in Inghilterra dopo due anni d'"inferno" a Calais

La decisione è stata presa pochi giorni dopo che il quotidiano inglese Dopo due anni trascorsi nel nord della Francia, nell'accampamento di rifugiati di Calais, tristemente conosciuto come "la giungla", prima e poi nelle strade della cittadina come un senzatetto, un ragazzo eritreo di 18 anni raggiungerà la zia in Inghiterra la prossima settimana grazie ad un regolare visto che gli è stato concesso dal governo britannico.La decisione è stata presa pochi giorni dopo che il quotidiano inglese The Independent ha denunciato la sua situazione, scrivendo che il governo stava "giocando" con la sua vita non riuscendo a concedergli il diritto di unirsi al suo parente.

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sua zia, che lo aveva visitato in Francia in aprile, ha dichiarato: «Sono così felice per questa notizia e non sono sicura se sto sognando o meno. È stata un'attesa molto, molto lunga».L'adolescente, un orfano che ha compiuto 18 anni, ha fatto domanda di "processo accelerato" per unirsi alla sua zia britannica nell'ottobre 2016 in seguito alla demolizione della giungla. Ma la sua richiesta era stata respinta dal Ministero dell'Interno, una decisione successivamnet bollate come illegale dalla Corte d'Appello. Dopo quel rifiuto, il ragazzo ha contratto la tubercolosi e la polmonite mendicando per le strade di Calais.Il ragazzo ha poi trascorso diverse settimane in ospedale e fu trasferito in un centro di accoglienza nel nord della Francia, dove si diceva che fosse "sia fisicamente sia depresso" a causa del fatto di non essere in grado di venire in Gran Bretagna. Poi, finalmente, l'abbraccio con la zia e