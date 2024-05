Infedeli? No, mangiatori di torte. La community di "cake eater" confessa i tradimenti (ma non al partner) e chiede consigli online

di Morgana Sgariglia

Traditori? Non si chiamano più così. Almeno negli Stati Uniti, dove la rivista online del New York Magazine, The Cut, riporta un nuovo termine più giocoso e lusinghiero: cake eater, "mangiatore di torte". Che cosa indica nello specifico? Una persona che ha già una relazione soddisfacente ma ne intraprende altre con diversi partner. Ha la sua torta e ne vuole dare un pezzo pure agli altri. Il tutto in gran segreto, a differenza di altre tipologie relazionali come il poliamore.

Chi sono i cake eater

Pare che i mangiatori di torte si considerino alla stregua di un'identità sessuale e sia nata una comunità di persone che si identificano con questo termine. La definizione esatta è «una persona che è sposata, generalmente felice e soddisfatta, fa sesso regolarmente, non ha intenzione di divorziare o separarsi o cerca una relazione d'uscita, e inoltre fa sesso con altri partner». In pratica, il tradimento è legittimato.

Perché restano all'interno della coppia senza andarsene? Le ragioni variano. Molti dicono che il sesso col partner migliori se lo si fa anche con una terza persona in separata sede. Inoltre, ci potrebbero essere anche delle motivazioni economiche di caro vita, per chi abita in città, o, più in generale, di semplice convenienza. Il rischio è che il rapporto clandestino crei dipendenza e non se ne faccia più a meno.

La comunità online di mangiatori di torte

The Cut segnala un forum tematico in inglese gestito da utenti su Reddit, r/Cakeeater, che riunisce questa comunità, in cui si insegna come usare un telefono usa e getta, non caricare mai nulla su una carta di credito, mantenere una routine quotidiana per salvare le apparenze e cercare le persone sulle app di appuntamenti.

Nel forum vengono raccontate esperienze reali, che a volte sfiorano la soap opera, e si cercano consigli. «Vedo questa ex collega di lavoro latina sposata da un po' - racconta un utente su r/Cakeeater - ultimamente siamo stati sempre più audaci nel passare dal sesso sul lavoro, a quello negli hotel, alle sc***te nei nostri letti coniugali e persino a fare amicizia di proposito con i rispettivi coniugi solo per aggiungere più rischio ed eccitazione alle cose.

Sul forum Reddit di mangiatori di torte ci sono 8.000 utenti e in un altro simile, r/adultery, 167mila. Le regole raccomandano di non giudicare chi si racconta nei vari topic, senza discorsi o giudizi contrari, pena il ban. La rappresentazione troppo positiva di quello che, però, è un tradimento non comunicato ai rispettivi partner, può diventare alla lunga la legittimazione di una situazione non onesta.

L'insoddisfazione sessuale domina

La caratteristica comune dei mangiatori di torte sembra proprio essere l'insoddisfazione sessuale: vogliono più passione, perversione e soddisfazione. Rob, pseudonimo per un abitante della Florida sulla trentina che usa il termine mangiatore di torte nelle app di appuntamenti, ha riferito a The Cut di aver preso ispirazione dalla community di Reddit. «L'ho trovato un modo più appetibile per dire 'sono un infedele'», spiega.

Rob non ha alcun desiderio di uscire davvero con le donne con cui va a letto. Il fatto che sia sbagliato e segreto è una gran parte di ciò che lo intriga. Tuttavia, sarebbe ferito se sua moglie lo tradisse, soprattutto se fosse innamorata dell'altro. Siccome la consorte non è disposta a intraprendere certe pratiche sessuali, cerca soddisfazione altrove. «Niente giustifica il mio comportamento - ammette - Lo so, è una ca***ta».

