Ucraina choc: decine di cadaveri di soldati russi abbandonati. E Mosca non li "reclama"

Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villaggi liberati dai soldati ucraini nella regione di Kharkiv nell’Ucraina orientale. Lo ha affermato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov, riportato da Ukrinform. «Troviamo i loro corpi per le strade, nelle case, non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non prendono i corpi dei loro soldati. Ciò testimonia ancora una volta la loro etica, i principi e le regole di guerra», ha detto Sinegubov.

Leggi anche > Guerra in Ucraina, la diretta. Azovstal, è assedio. Truppe bielorusse al confine.

Cadaveri di soldati russi in vagoni frigo

Il capo della regione di Kharkiv ha ricordato che esistono convenzioni e regole internazionali per il trasferimento dei corpi dei caduti. «L'Ucraina non viola questi requisiti e, se ci sono richieste dalla Russia, verranno prese le misure necessarie dai ministeri competenti e dall'Ufficio del Presidente», ha affermato.

У визволених селах Харківщини – десятки кинутих на полі бою та в будинках тіл військових рфhttps://t.co/3J1ANt0nXO pic.twitter.com/QaX3yyXe9y — Ukrinform (@UKRINFORM) May 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA