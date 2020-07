La Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funsionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10 agosto, o anche prima, per l'approvazione del vaccino, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca. Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA