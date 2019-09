Cacciatore spara ad un cane a passeggio con il padrone: ​«L’ho scambiato per una volpe»

Pitbull attacca il serpente per difendere due bambini, ma il cane eroe non sopravvive al veleno

Lunedì 30 Settembre 2019, 15:59

Un giovane cacciatore ha sparato ad un cane che stava andando a passeggio con il suo padrone e lo ha ucciso. Si è poi giustificato dicendo che pensava si trattasse di una volpe. È successo a Sherwood Drive, nella contea del Derbyshire, nel Regno Unito.Dom Brown ha raccontato che il fratello stava passeggiando con il suo cocker spaniel Ruby intorno alle sette di sera. Il cane si è poi infilato, come fa di solito, in alcuni cespugli lungo la strada e a quel punto il cacciatore ha sparato. «L’ho scambiato per una volpe», ha detto successivamente.Ruby, il cucciolo di 18 mesi, è stato portato da un veterinario in condizioni critiche ma è morto il giorno dopo. La polizia del Derbyshire sta indagando sull'accaduto, Per ora, nessun arresto.