Caccia americano si scontra con uno stormo di uccelli: il bird strike ripreso in un video

E' l'incubo dei piloti di aerei. E dei passeggeri dei voli commerciali. In gergo tecnico si chiama bird strike, cioè l'impatto dei motori dell'aereo contro uno stormo di uccelli che può danneggiare seriamente il velivolo, al punto da farlo precipitare a terra, se i motori sono del tutto compromessi. Un video diffuso in rete ha filmato proprio quel drammatico momento, in cui un bombardiere americano B-52H Stratofortress finisce in uno stormo di volatili che si polverizzano entrando in un motore.

Immagini incredibili

Subito dopo il bird strike si vede del fumo uscire dall'aereo militare che inverte le rotta per far ritorno alla base militare, prima che la situazione diventi tragica. L'incidente, scrive RaiNews, è avvenuto lo scorso 3 novembre, ma soltanto è reso noto, dopo che le immagini sono state diffuse in rete.

100 incidenti l'anno

A confermare la notizia il portavoce dell'aeronautica Justin Oakes, in merito all'indagine aperta presso la Air Force Base, nel North Dakota, che ha evidenziato danni a parte degli otto motori a reazione del B-52H, costretto a tornare alla base subito dopo l'impatto in volo.

Questo tipo di incidente non sono frequenti, ma neanche così rari, tanto che Air Force Safety Center sostiene che ne vengano documentano almeno un centinaio ogni anno, anche se le consegue fatali, come la caduta dell'aereo, sono rare

A B-52H Stratofortress strategic bomber had to return to base after it collided with a flock of birds. pic.twitter.com/8JNMLSfbSI — Blackrussian (@Blackrussiantv) November 14, 2022

