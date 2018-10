Il busto di 18 carati della top model Kate Moss messo all'asta: previste cifre da record

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggetti d'oro all'asta. La casa d'astes ha lanciato la sua prima vendita d. Si tratta di ogetti a dimensione naturale, delle riproduzioni interamente d'oro, come ad esempio una bottiglia d'oro da 6 litri di Dom Pérignon e una Ferrari color oro.Ci sono anche altri oggetti pronti per la vendita, come la collezione "Midas Touch" , ma uno degli articoli di spicco è un busto di 18 carati della top model Kate Moss, dell'artista britannico contemporaneo Marc Quinn. Si tratta di una scultura, come riporta il Telegraph, realizzata nel 2010 che ritrae la nota modella britannica in un'espressione pensierosa.Il ritratto è stato definito: « intimo ed espressivo, una scultura altamente dettagliata e intricata dell'artista unicamente del suo viso», ha affermato Sotheby's. Il prezzo a cui sarà venduto si prevede oscillerà tra le 300 e le 400 mila sterline