Influencer lancia sex toys dal bus: chi è Luinluland, la mamma 50enne «rinata grazie alla menopausa»

Lancia sex toys dal bus nel suo tour statunitense e si prepara per quello in Gran Bretagna. Si tratta di Lu Featherstone conosciuta sui social come LuinLuland, una mamma influencer inglese attorno ai cinquant'anni con 80mila followers su Instagram. Figlia di un prete, è sempre stata obbligata a comportarsi bene e a tirarsi giù la gonna. Ora è giunto il momento di divertirsi anche per lei.

Storia di un matrimonio finito

Tutto è iniziato quando Lu si è trasferita negli Stati Uniti col marito e il figlio.

Ha caricato lo scatto sui social media e ha ricevuto nei messaggi privati la sua prima «d**k pic» da un palestrato 26enne. Anche se la foto era non richiesta, Lu ha ammesso di «essersi eccitata per la prima volta dopo anni». La sua relazione coniugale, infatti, non aveva una gran vita sessuale che si è sbiadita nel corso degli anni.

«La d**k pic mi ha fatto capire che avevo messo da parte un grande lato di me stessa perché non volevo creare confusione». Il malcontento per aver represso il suo carattere l'aveva portata in terapia di coppia ma senza risultati concreti. Alla fine la foto di uno sconosciuto ha messo fine al suo matrimonio durato vent'anni.

Come è diventata l'influencer del self love

Durante la pandemia di Covid-19, Lu è andata in menopausa e ha deciso di condividere la sua esperienza online, sia per riflessione che per condivisione con gli altri. Questa fase della vita delle donne è stata una presa di coscienza per la mamma 50enne.

«Anche se per la maggior parte (la menopausa, ndr) non è sexy, ho riscoperto comunque di nuovo il mio lato sexy, dopo anni di poco sesso matrimoniale». Il suo messaggio è stato recepito da un'azienda di vibratori che le ha offerto l'opportunità di sostenere i sex toys.

Presto è riuscita a raggiungere migliaia di fan in cerca di consigli su come avere fiducia in se stessi e fregarsene di meno del giudizio degli altri. Lu ha organizzato pure un corso online sul tema.

Il bus dei sex toys

Quando suo figlio si è preso un anno sabbatico per viaggiare, lei si è imbattuta in un vecchio autobus che era stato trasformato in un camper e le è venuta subito in mente l'idea di andare in tournée negli Stati Uniti. Obiettivo? Predicare amor proprio e autostima con eventi locali.

«E ho pensato di poter lanciare i vibratori dalla finestra...e l'ho fatto! », racconta. Ha rialzato il bus per permettere alle persone di vederlo arrivare, anche se è impossibile non notarlo con i suoi colori sgargianti e il motivo leopardato. Finora la mamma ha bruciato 6 mila miglia (circa 9.600 km) in ventotto Stati Usa, compresa New York. E ora si prepara a varcare la soglia della sua terra natia.

Di recente, ha lanciato un nuovo podcast per promuovere la sua visione della vita, The Self Love Revolution, disponibile su Global Players e altri fornitori podcast.

