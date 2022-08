Autobus perde il controllo e travolge i passanti. Muoiono una mamma e le due figlie di 7 e 3 anni. La donna era incinta

Almeno 3 persone sono morte a Gerusalemme in Israele e un'altra è ferita in modo grave dopo che un autobus ha apparentemente perso il controllo ed è piombato su un negozio a Shamgar street, una delle vie principali della città, investendo i passanti. La polizia - secondo i media - ha aperto una inchiesta per accertare le circostanze dell'accaduto.

Versilia, due corpi trovati in mare a poche centinaia di metri di distanza

Secondo quanto riportato dalla stampa israeliana le vittime sono una mamma di 40 anni, Shoshana, e le sue due figlie piccole Chaya Sara, 7 anni, e Chana di 3. La donna inoltre era incinta di un terzo figlio e sarebbe presto in congedo per la maternità.

Altre sei persone sono rimaste ferite e portate negli ospedali locali, inclusa una donna di 21 anni le cui condizioni sono gravi. Le squadre di emergenza dei servizi antincendio e di soccorso israeliani hann lavorato per estrarre diverse persone intrappolate sotto l'autobus.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA