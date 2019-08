Almeno 13 persone sono morte in Laos nell'incidente che ha coinvolto un pullman in viaggio tra la capitale Vientiane e la città di Luang Prabang, nel nord del paese.Il mezzo, che trasportava turisti cinesi, è uscito di strada per motivi ancora ignoti. In totale, i feriti sono 29. Tra le 46 persone a bordo, 44 erano cinesi.