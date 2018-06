Burger King promises $50,000 and lifetime whopper supply for Russian women able to get pregnant from any football celebrity (to transfer good genes to Russia) pic.twitter.com/su8lyfkt6N — English Russia (@EnglishRussia1) 19 giugno 2018

La promozione, alla fine, è stata revocata ed il post sui social è stato rimosso, ma l'iniziativa di, durante iin, continua a far discutere. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto la divisione russa del colosso del fast-food aveva offerto ben tre milioni di rubli (oltre 40mila euro) e una fornitura di Whopper gratis a vita alleche riuscissero a farsida uno deipresenti alla Coppa del Mondo.«Vogliamo premiare le ragazze in grado di ottenere i geni migliori dal punto di vista calcistico» - si leggeva nel post, pubblicato sul social VK e poi rimosso - «In questo modo, potremo migliorare la qualità della nostra nazionale». L'iniziativa, come riporta l'Independent , ha ovviamente causato polemiche, tanto in Russia quanto all'estero, e alla fine la compagnia si è vista costretta ad annullare tutto e salvarsi, è il caso di dirlo, in corner: «Siamo dispiaciuti per l'inizativa, chiaramente sessista, della nostra divisione russa. Faremo in modo che una cosa del genere non accada mai più».Non è la prima volta che Burger King, in Russia, finisce nella bufera per iniziative choc e promozioni sessiste: l'anno scorso, per un'offerta 2x1 era stata utilizzata una ragazza estremamente somigliante ad un'adolescente vittima di uno stupro diventato un caso di cronaca dal grande clamore mediatico.