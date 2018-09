Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il caso, la resa:più i propricon effetto immediato. Per anni la nota casa di moda, per difendersi dal timore di contraffazioni o vendite sottocosto ha messo in atto questa pratica che però aveva suscitato anche delle polemiche.Secondo quanto riporta l' Independent , dopo le proteste che si sono accese nello scorso mese di luglio è arrivata la svolta. Non tutti conoscevano questa procedura e quando è venuto a galla che la casa di moda britannica ha bruciato l'anno scorso 'avanzi di magazzino' per circa, circa 32 milioni di euro, gli ambientalisti hanno fatto sentire la loro voce.La società si era difesa spiegando in un comunicato di essere impegnata a ridurre la quantità di articoli invenduti finora destinati agli inceneritori. Oggi però hanno fatto sapere: «Questo impegno si basa sugli obiettivi che abbiamo fissato l'anno scorso come parte del nostro programma di responsabilità quinquennale ed è supportato dalla nostra nuova strategia, che sta aiutando ad affrontare le cause degli sprechi», infine hanno concluso: «Abbiamo già riutilizzato, riparato, donato o riciclato prodotti invendibili e continueremo a farlo».