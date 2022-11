Bulli deridono il 12enne perché ha le scarpe consumate, l'amichetto gliele compra nuove con la sua paghetta: «Rinuncio al mio regalo di Natale»

di Redazione web

Un gesto d'amore che ha commosso il web. Romello "Mello" Early è un bimbo di 12 anni che non sopportava più di vedere il suo amico e compagno di scuola, Melvin Anderson, essere preso in giro dai bulli della classe perché andava in giro indossando delle scarpe da ginnastica consumate. Stanco di sentire continuamente commenti offensivi, Mello ha chiesto alla mamma di andare a comprare un paio di scarpe nuove e alla moda per regalarle al suo migliore amico Melvin.

Cosa è successo

Romello "Mello" Early e Melvin Anderson frequentano entrambi la seconda media alla Buffalo Creek Academy Charter School, a New York. Nelle ultime settimane, Mello aveva notato che Melvin aveva ricevuto alcuni commenti offensivi da parte di compagni di classe che prendevano di mira le scarpe da ginnastica che indossava: «Sei sporco», gli urlavano contro.

Mello ha confessato a Il Post di essere rimasto sconvolto e amareggiato dalla situazione, motivo per cui un giorno dopo scuola ha chiamato la madre in lacrime e dopo aver spiegato l'accaduto, ha chiesto di andare a comprare al suo amico un paio di scarpe nuove: «Pagherò con la mia paghetta, oppure puoi portarmi via i miei regali di Natale non mi importa», ha proposto il dodicenne alla mamma che non ha potuto fare a meno di accettare la richiesta.

Mello ha utilizzato 135 euro dalla sua indennità per acquistare un paio di Nike Dunk alla moda e di ultima generazione. Il giorno successivo, li diede a Melvin a scuola. Il toccante gesto di gentilezza ha lasciato senza parole l'amico, che è rimasto sconvolto e felice allo stesso tempo.

