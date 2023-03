Bugiardino addio, la Commissione Europea lo vuole eliminare: arriva il codice Qr per leggere le informazioni dei farmaci

Addio bugiardino. L'indispensabile foglio informativo contenuto dentro ogni confezione di farmaco, a breve potrebbe sparire, secondo la riforma in bozza della Commissione Europea, che prevede di sostituire il bugiardino con il codice Qr, scansionabile da ogni smartphone. Una decisione che mira a ridurre il consumo di carta, quindi di stampa, ma che rischia di tagliare fuori quella fascia della popolazione più anziana, che potrebbe non essere sufficientemente alfabetizzata da un punto di vista digitale.

Riforma in corso

La riforma della legislazione farmaceutica, che potrebbe essere varata entro il prossimo anno, ovviamente, ha una portata più ampia del solo foglietto illustrativo, in quanto mira a rendere disponibili ai cittadini europei, farmaci a prezzi più accessibili, riducendo anche la durata dei brevetti delle case farmaceutiche, con effetti positivi sul ribasso dei prezzi dei medicinali stessi.

Problemi per gli anziani

Ma tornando al bugiardino, secondo il quotidiano spagnolo El Pais, «le catene di approvvigionamento diventeranno più semplici, ci saranno meno problemi di carenza di farmaci, le informazioni disponibili potranno essere aggiornate immediatamente e si otterranno risparmi significativi sull’impiego della carta». Resta il problema della popolazione anziana, che in assenza di foglietto illustrativo, farebbe difficoltà a comprendere informazioni essenziali, come la posologia e le controindicazioni. Immaginiamo code lunghissime in farmacia, per chiedere informazioni, oppure medici di famiglia presi d'assalto.

Ognuno per sè

Per ovviare ai possibili problemi che seguirebbero, Bruxelles, sarebbe intenzionata a lasciare che siano i singoli paesi, a decidere le modalità per il passaggio definitivo al bugiardino digitale. Magari alcuni paesi, potrebbero volerlo in Qr per i medicinali ad uso ospedaliero e lasciarlo cartaceo per quelli venduti in farmacia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 17:22

