Bufera di neve in Inghilterra, sospese le vaccinazioni. «Raffiche di vento fino a 90 km/h»

Il maltempo sferza l'Inghilterra. La bufera di neve che ha colpito il sud-est del Paese ha costretto le autorità a chiudere momentaneamente i centri di vaccinazione, dopo che a causa delle forti nevicate ci sono state interruzioni sulle reti stradali e ferroviarie, nevicate che dovrebbero continuare fino a oggi pomeriggio. Le autorità hanno esortato i cittadini a evitare di mettersi in auto per tutta la giornata di ieri, mentre molti treni sono stati soppressi nel Kent fino a domani. Con le temperature sotto lo zero, centinaia di famiglia sono rimaste senza corrente nel Suffolk.

L'ondata di gelo arrivata da Russia e Scandinavia ha portato fino a 30 cm di neve, con raffiche di vento fino a 90 km all'ora lungo la costa. La Public Health England (PHE) ha emesso un allarme per il freddo per l'intera Inghilterra fino a mercoledì e ha esortato le persone a controllare i vicini o i parenti fragili o anziani, specialmente quelli che vivono da soli o che hanno malattie gravi, scrive il quotidiano britannico Independent. Forti piogge hanno colpito anche parti del paese, con allagamenti di alcune strade e case a Leeds. Domenica notte in Inghilterra sono rimasti in vigore 37 allarmi di alluvione e 158 allarmi di alluvione meno gravi. L'Agenzia per l'ambiente ha affermato che nei prossimi cinque giorni sono previste inondazioni locali su parti del fiume Severn inferiore e del Tamigi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 11:16

