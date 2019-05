Budapest, barca di turisti si ribalta sul Danubio e affonda: almeno 7 morti

Almeno sette persone sono morte la notte scorsa quanto un barcone di turisti è affondato nel Danubio dopo essersi scontrato con un'altra imbarcazione all'altezza del palazzo del Parlamento a Budapest. Secondo i media locali 19 persone sono ancora dichiarate disperse.



A bordo del barcone vi erano 33 turisti sudcoreani più due membri dell'equipaggio. Il ministero degli Esteri di Seul ha annunciato l'invio di una squadra per le emergenze per partecipare alle operazioni di soccorso. Sono proseguite tutta la notte le ricerche dei dispersi, rese difficili dal maltempo, la pioggia e le forti correnti del fiume. La compagnia Panorama Deck che gestisce il barcone affondato ha detto di «aver mobilitato tutti i mezzi disponibili per salvare la vita delle persone» coinvolte. Sono ancora da determinare le cause della collisione con l'altra imbarcazione turistica. Mercoled√¨ 29 Maggio 2019, 23:59

