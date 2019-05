Barca di turisti si ribalta sul Danubio dopo una collisione: 3 morti e 16 dispersi

Tre persone sono morte e sedici sono ancora disperse a Budapest dopo che una barca turistica ungherese con 34 persone a bordo si è ribaltata. «Due barche sono entrate in collisione a Budapest, una delle quali è affondata con 34 persone a bordo, due membri del personale e 32 passeggeri, per il momento 14 persone sono al sicuro, una è stata rianimata, 3 sono morte e 16 mancano all'appello», ha annunciato la televisione nazionale M1 citando il ministero dell'Interno ungherese.



«La ricerca delle persone scomparse è in corso con tutti i mezzi possibili», ha affermato il ministro. L'area è stata chiusa dalla polizia, e diversi subacquei stanno cercando nelle acque ha riferito la televisione nazionale. A causa delle forti piogge sul Danubio, la corrente del fiume è molto forte. Mercoledì 29 Maggio 2019, 23:59

