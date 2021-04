Buckingham Palace apre i propri giardini ai sudditi, si potrà fare anche il pic nic

Mentre le chiusure si stanno lentamente allentando, a Londra stanno prendendo piede i pranzi nel verde. Ora però c'è un' opportunità "Reale", diversa da qualsiasi altra: per la prima volta in assoluto, Buckingham Palace apre il suo giardino al pubblico, consentendo ai visitatori di girovagare e fare un picnic sul terreno. In quella che viene descritta come "un'opportunità irripetibile", puoi portare cibo, coperte e sdraio per un picnic diurno con vista sul Palazzo.

Lo riporta il Telegraph . Sarà possibile anche fare una passeggiata privata intorno al giardino, che di solito è chiuso al pubblico e accessibile solo tramite visite guidate. Dal 9 luglio al 19 settembre, si potrà vagare per io giardini e scoprire Horse Chestnut Avenue, i platani piantati dalla regina Vittoria e dal principe Alberto e il lago con la sua isola che ospita le api di Buckingham Palace, tanto per citare alcuni punti salienti.

Ci sono alcune regole da rispettare. Mentre i picnic sono consentiti (puoi portare il tuo cibo o acquistare bevande lì), i barbecue, i giochi con la palla e gli alcolici sono severamente vietati. SArà possibile acquistare i biglietti per una visita tra il 9 luglio e il 19 settembre



