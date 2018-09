Si fa i buchi alle orecchie, ma qualcosa va storto: bimba di 7 anni finisce in ospedale

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva farsi ima qualcosa è andato storto. Una bè stata portata di corsa in ospedale dalla mamma dopo che le era stato messo un orecchino in un negozio della catena Claire's ad Harlow, nel Regno Unito,dove la piccola qualche settimana prima si era forata le orecchie per la prima volta.L'orecchino si è incastrato sotto la pelle dell'orecchio della bambina e la madre è stata costretta a portarla al pronto soccorso. Non riuscendo a liberare la figlia dallo strumento, dopo aver provato con gli addetti del negozio, Suzie Nisbet ,si è rivolta al personale medico che ha dovuto praticare un'incisione per far fuoriuscire l'orecchino.Come riporta il Mirror , si è trattato di un intervento molto semplice, ma ha spaventato molto sia la bambina che sua madre. Quando la donna aveva fatto fare i buchi alle orecchie alla figlia pochi mesi prima, gli addetti le avevano detto che avrebbe potuto mettere da sola altri orecchini dopo un tempo sufficiente e una lozione disinfettante, ma le cose sono andate in maniera molto diversa.