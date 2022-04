Bucha, la Cnn: «Un video prova che il massacro è opera dei russi»

La Cnn è entrata in possesso di un video che dimostrerebbe il massacro dei Bucha da parte dei soldati russi. Da quando il mondo ha scoperto le fosse comuni e i corpi dei civili uccisi in fuga, il Cremlino ha sempre negato le responsabilità, ma l’emittente tv americana ha acquisito e verificato un video ripreso da un drone a metà marzo che mostra mezzi e truppe di Mosca vicine ai cadaveri in strada.

Le immagini sono state girate fra il 13 e il 14 marzo e mostrerebbero mezzi e truppe russe accanto ai cadaveri in strada. La Russia ha sempre sostenuto che il massacro è avvenuto dopo il ritiro delle proprie truppe o che si tratta di una "messinscena", ma il filmato conferma che a uccidere sono stati i russi.

Come riporta la Cnn, il video mostra un veicolo militare russo fermo a un incrocio con alcuni corpi nelle vicinanze. Gli stessi cadaveri sono stati ripresi ad aprile, dopo il ritiro dei soldati. Questa per l'emittente rappresenta la prova della presenza russa sul luogo della strage. La Cnn ha chiesto un commento alle autorità militari russe, ma non ha avuto risposte.

