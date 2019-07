«Non affitto agli italiani», leghista in cerca di una casa discriminato a Bruxelles

Lunedì 15 Luglio 2019, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Qui non affittiamo agli italiani», è quello che si è sentito direcollaboratore dellʼeuroparlamentare leghistaquando ha provato a prendere un appartamento aL'assistente è stato stato respinto come affituario a causa della sua nazionalità. Un imperativo che è stato visto dai rappresentanti del Carroccio come un'offesa a tutto il Paese.Il gesto discriminatorio è stato raccontato sui social dallo stesso europarlamentar«L'ennesimo caso di razzismo anti italiano a Bruxelles», ha denunciato su«Appena arrivato questo è stato il benvenuto. Non ha offeso solo me, ma la mia nazione, tutti gli italiani del mondo che lavorano onestamente e ci rendono orgogliosi del nostro tricolore», le parole di La Porta, giornalista e direttore del sito centro-destra.it. A nulla è servito presentare il contratto di lavoro come assistente del partito.La proprietaria della casa belga ha sottolineato che non avrebbe affittato agli italiani. Tanto è bastato per ricordare un tragico episodio di razzismo che si verificò proprio nel Paese europeo. «Tra un mese sarà l'anniversario della strage diconclude il leghista - dove morirono 256 patrioti italiani. L'8 agosto sarò lì a onorare i caduti e a ricordare a qualche razzista da quattro soldi la storia del mio popolo».