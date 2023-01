Bruna trovata morta nel suo appartamento: la 28enne è stata picchiata e strangolata la notte di Capodanno da un uomo che conosceva

Bruna Fonseca, 28 anni, è stata e picchiata e strangolata a morte la notte di Capodanno: il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina, 1 gennaio, in un appartamento, presumibilmente della donna, in Liberty Street a Cork City, in Irlanda. Il corpo di polizia della Repubblica d'Irlanda ha identificato la vittima che è stata dichiarata morta sul luogo del delitto.

La giovane 28enne vive in Irlanda da poco più di anno quando si è trasferita per lavoro e di recente aveva trovato un'occupazione presso un'impresa di pulizie con contratto regolare. Bruna Fonseca la notte prima di essere uccisa era uscita per bere un drink in un pub vicino la sua abitazione, e ora la polizia sta indagando se i filmati delle telecamere hanno ripreso la vittima mentre lasciava il locale del centro città con il suo sospetto assassino dopo i festeggiamenti per Capodanno. Nel frattempo un sospettato di 29 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

Il corpo della brasiliana è stato ritrovato nell'appartamento di Liberty Street, a pochi metri dal tribunale di Washington Street e a poca distanza dal centro della città. I tentativi di rianimare la donna sul luogo della tragedia non hanno avuto alcun successo e la 28enne è stata dichiarata morta sul posto. L'appartamento è stato ora sigillato per le dovute indagini.

La polizia ha dichiarato che la donna ha cercato di difendersi dagli attacchi dell'assassino, che prima di ucciderla l'ha picchiata e strangolata con forza.

Photo supplied by the woman’s family.



This is Bruna Fonseca who was found dead at an apartment in Liberty St Cork this morning.

The 28 year old from Brazil had worked at the Mercy University Hospital .

A 29 year old man remains in custody @VirginMediaNews @gardainfo pic.twitter.com/B3gcAXaxOu