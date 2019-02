British Airways, nuovo terminal al Jfk di New York: lascia lo storico 7 per l'8

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dell’aeroporto John F. Kennedy. La compagnia aerea sta investendo in un nuovo terminal avveniristico insieme a American Airlines, come parte di un significativo progetto da parte della Port Authority of New York and New Jersey.per ricreare e personalizzare il terminal, rendendolo pronto ad offrire ai clienti di British Airways un’esperienza di livello mondiale ogni volta che volano a New York. Le modifiche al terminal includeranno stand aggiuntivi, sistemi avanzati all’avanguardia per i bagagli, nuove lounge, aree premium per il check-in e concessioni migliorate.presso l' aeroporto principale di New York . Ha occupato il Terminal 7 per decenni, quelli dell'era del Concorde.Alex Cruz, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il passaggio al Terminal 8, insieme a American Airlines, il nostro Atlantic joint-business partner. Offrire la migliore esperienza cliente al JFK ora e in futuro è una priorità assoluta. Non vediamo l’ora di lavorare con la Port Authority e American Airlines per continuare a costruire un’esperienza di viaggio transatlantica di livello mondiale nella nostra nuova casa dal 2022”.