British Airways sciopera, EasyJet alza i prezzi: «Napoli-Londra quasi come andare in Australia»

Flavio Briatore attacca EasyJet: Olbia- Milano 2 adulti e 1 bambino,1.580 euro solo andata

Lo sciopero didei prossimi 9, 10 e 27 settembre rischiano di favorire in maniera clamorosa uno dei loro maggiori concorrenti, cioè, che ha però deciso di monetizzare il disagio: la compagnia di bandiera britannica ha cancellato centinaia di voli e dal canto suo il concorrente low cost ha alzato i prezzi in maniera vertiginosa.Per fare un esempio, un volo di due ore dain quei giorni costa di più di un viaggio andata e ritorno da Londra a Melbourne, in Australia. Da quando British Airways ha annunciato gli scioperi e la cancellazione dei voli, in tantissimi si sono messi a caccia di biglietti 'alternativi' spendendo una valanga di sterline, scrive il quotidiano Independent.Il volodel 10 settembre, di appena 622 miglia, costa a tratta 676 sterline a tratta (circa 750 euro), tariffa che non include nemmeno il bagaglio: se si prova invece a prenotare per il martedì successivo, 17 settembre, il costo è di 112 sterline (124 euro), un sesto del prezzo. Molto alti anche i prezzi dall'Italia: per il 9 settembre il volocosta, mentre daper il 10 settembre il prezzo è di(solo andata).