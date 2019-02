British Airways ordina 18 nuovi Boeing: «Un affare da 8 miliardi di dollari»

otto miliardi di dollari: il gruppo IAG ha annunciato, per la sua compagnia British Airways, un nuovo ordine di 18 aerei Boeing 777-9 a lungo raggio, ad un prezzo di listino appunto di 8 miliardi di dollari. Il gruppo, che ha cinque compagnie aeree (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling e Level) ha registrato un aumento del 45% del proprio utile netto nel 2018, a 2,9 miliardi di euro, grazie a un aumento del numero di passeggeri trasportati e una riduzione dei costi del personale.



Scoperta una fossa comune con i resti di 730 ebrei: il ritrovamento choc dopo 76 anni



L’ordine è solo una parte di un quantitativo maggiore, che prevede un ordine di altri 24 Boeing per un accordo totale di 18,6 miliardi di dollari: i velivoli acquistati, jet all’avanguardia, saranno utilizzati per sostituire la flotta di 747 jumbos a lungo raggio della British, che secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea dovrebbe essere sostituita entro il 2023. Un affare da: il gruppo IAG ha annunciato, per la sua compagnia, un nuovo ordine di 18 aerei Boeing 777-9 a lungo raggio, ad un prezzo di listino appunto di 8 miliardi di dollari. Il gruppo, che ha cinque compagnie aeree () ha registrato un aumento del 45% del proprio utile netto nel 2018, a 2,9 miliardi di euro, grazie a un aumento del numero di passeggeri trasportati e una riduzione dei costi del personale.L’ordine è solo una parte di un quantitativo maggiore, che prevede un ordine di altri 24 Boeing per un accordo totale di 18,6 miliardi di dollari: i velivoli acquistati, jet all’avanguardia, saranno utilizzati per sostituire laa lungo raggio della British, che secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea dovrebbe essere sostituita entro il 2023.

Il nuovo B777-9 è l’aereo a lungo raggio più efficiente a livello mondiale e porterà molti vantaggi alla flotta di British Airways

,

.

È il sostituto ideale per il Boeing 747 e dimensioni e gamma si adattano perfettamente alla rete esistente della compagnia aerea. Questo velivolo fornirà ulteriori vantaggi in termini di costi e benefici ambientali, con un miglioramento del costo del carburante per sedile del 30%

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«​