Brexit: niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa, ma le regole potrebbero cambiare

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non servirannodopo laper visitare gli altri paesi europei. La Commissione Europea ha stabilito che, anche se fuori da molte dinamiche economiche e accordi, i cittadini inglesi potranno usare semplicemente le carte di identità per muoversi all'interno degli stati comunitari. L'obbligo del visto, dunque, non sarà necessario nei viaggi di breve durata.Come riporta l' Independent , per ora questo è l'accordo ma potrebbe cambiare nel corso della definizione dei nuovi accordi post Brexit tra il Regno Unito e l'Ue. La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro, che sono al di fuori di Schengen, ma coordinano le loro politiche con l'Ue. Per ora l'Inghilterra verrà trattata come uno stato membro, ma le regole potrebbero cambiare.I viaggiatori britannici potrebbero ancora risentire dell'effetto Brexit, perché l'UE sta progettando di apportare dei cambiamenti al sistema dei visti. Se dovessero avviarsi le pratiche a partire dal 30 marzo per l'inghilterra cambiarebbero alcune regole, soprattutto per la durata dei soggiorni nei paesi dell'Ue.