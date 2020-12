Brexit, viaggi con gli animali domestici più difficili: necessario il "passaporto" per Europa e Iralnda del Nord

I passaporti britannici per animali domestici scadranno alla fine dell'anno, rendendo più complicati i viaggi con cani, gatti e furetti verso l'UE. E per la prima volta, portare un animale domestico in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito renderà obbligatoria una vaccinazione antirabbica per l'animale.

La Commissione Europea ha stabilito le nuove regole per portare animali domestici all'estero che si applicheranno dal 1 ° gennaio 2021. Mentre i proprietari di animali dell'Irlanda del Nord continueranno ad avere accesso al sistema di passaporti per animali da compagnia dell'UE, quelli in Inghilterra, Galles e Scozia dovranno ottenere un "certificato di salute animale" da un veterinario prima di ogni visita nell'Unione europea e nell'Irlanda del Nord, dimostrando che il loro animale domestico è stato vaccinato contro la rabbia non più di 10 giorni prima del viaggio. Il certificato rimane valido per quattro mesi, ma solo per un singolo viaggio.

Inoltre, per l'ingresso in Irlanda del Nord e nella Repubblica dalla Gran Bretagna, nonché in Finlandia e Malta, i cani da compagnia dovranno essere trattati contro l'Echinococcus multilocularis, una tenia particolarmente aggressiva. Al momento non ci sono restrizioni nel portare animali tra nessuna delle quattro nazioni del Regno Unito. Ma questo cambierà dopo la fine della fase di transizione della Brexit .

