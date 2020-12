Brexit, il parlamento britannico ha approvato l'accordo tra Regno Unito e Unione europea

La Camera dei Comuni ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Ue, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l'accordo, in modo compatto il partito conservatore del premier Boris Johnson, e i laburisti di Keir Starmer. Contrari, per ragioni diverse, gli indipendentisti scozzesi, i libdem, i partiti nordirlandesi e il gallese Plaid Cymru. Il provvedimento è così indirizzato, già in giornata, verso la promulgazione reale (royal assent) dopo un passaggio procedurale alla Camera dei Lord.

Leggi anche > Brexit, accordo commerciale con l'Ue. Regno Unito fuori dall'Erasmus: ecco cosa cambia

Il Regno Unito sarà per l'Ue «il migliore amico e alleato» dopo la Brexit. Lo ha assicurato il premier Boris Johnson, che stamane ha riferito alla Camera dei Comuni sull'accordo di libero scambio raggiunto con Bruxelles. Dal primo gennaio, quando la Brexit entrerà nella sua piena fase, il Regno Unito lavorerà a stretto contatto con l'Ue all'insegna di una «nuova relazione tra eguali», ha assicurato il premier, spiegando che si lavorerà «mano nella mano ogni volta che i nostri valori e interessi coincideranno, soddisfacendo il desiderio sovrano del popolo britannico di vivere secondo le proprie leggi».

Ai parlamentari Johnson ha ricordato che l'accordo di libero scambio con Bruxelles è stato negoziato a una «velocità sorprendente». In meno di un anno, in piena pandemia, «perché creare certezza sul nostro futuro offre le migliori possibilità di battere il Covid e di riprendersi in modo ancora più forte l'anno prossimo», ha sottolineato il premier. Entrando nel dettaglio dell'accordo, Johnson ha rilevato ad esempio che per il settore della pesca l'intero Regno Unito, inclusa l'Irlanda del Nord, beneficerà dei nuovi investimenti pianificati nel settore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA